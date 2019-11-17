Спуск Котовского открыли раньше срока

17 ноября 2019     13
Спуск Котовского открыли раньше срока

Строители обещали, что движение на спуске Котовского откроют в 6 утра 18 ноября, но у них получилось это сделать на день раньше. Водители сообщают, что уже сегодня спокойно проехали по этой улице. 

Движение было закрыто еще 15 ноября в связи с тем, что там укладывали третий – финальный – слой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. По такой же технологии сейчас строят федеральную трассу «Таврида». После укладки должно пройти определенное время, пока смесь не застынет, поэтому спуск пришлось закрыть для автомобилистов. 

  

Спуск Котовского 7 июня 2019 года после ливня

Прежнее решение положить на спуске брусчатку, которую размыло во время сильнейшего ливня 7 июня, специалисты посчитали ошибочным, поэтому дорожники снова взялись за ремонт улицы. Теперь там уложено щебёночное основание и три разных по толщине слоя ЩМА.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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