Спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Волхов»

Итоги недели на четырёх флотах России

Главные темы рубрики:

– В Национальном центре управления обороной прошло расширенное заседание коллегии Минобороны под руководством Владимира Путина. Верховный Главнокомандующий определил основные задачи военного ведомства на 2020 год.

– В Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер четвёртого поколения «Новосибирск».

– 21 декабря производственное объединение «Севмаш» отметило 80-летний юбилей.

– Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», завершил проход черноморских проливов и в ближайшие дни должен прибыть в Севастополь.

– В юго-западную часть Чёрного моря вошёл американский эсминец Ross. Он взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота.

– Отряд кораблей Черноморского флота отрабатывал в море комплекс мероприятий по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.

– В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Волхов».

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Источник: Вести.Севастополь