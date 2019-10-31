Спущен на воду уникальный боевой ледокол «Иван Папанин»

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– На флотах России 30 октября отметили день рождения ВМФ.
– На Северном флоте новейший ракетоносец «Князь Владимир» впервые выпустил «Булаву».
– В Астрахань из Средиземного моря вернулись корабли Каспийской флотилии.
– В Крыму отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа прокладывает трубы для водоснабжения поселка Перевальное и бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.
– Для Арктики в Петербурге построили уникальный ледокол “Иван Папанин”
– Для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге будут заложены две дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан»
– В Петербурге на выставке «Небесные покровители Российской Армии и Флота» представлен единственный прижизненный портрет Фёдора Ушакова.
Источник: Вести.Севастополь