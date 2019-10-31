Спущен на воду уникальный боевой ледокол «Иван Папанин»

31 октября 2019     23
Спущен на воду уникальный боевой ледокол «Иван Папанин»

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– На флотах России 30 октября отметили день рождения ВМФ.

– На Северном флоте новейший ракетоносец «Князь Владимир» впервые выпустил «Булаву».

– В Астрахань из Средиземного моря вернулись корабли Каспийской флотилии.

– В Крыму отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа прокладывает трубы для водоснабжения поселка Перевальное и бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

– Для Арктики в Петербурге построили уникальный ледокол “Иван Папанин”

– Для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге будут заложены две дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан»

– В Петербурге на выставке «Небесные покровители Российской Армии и Флота» представлен единственный прижизненный портрет Фёдора Ушакова.

Источник: Вести.Севастополь

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