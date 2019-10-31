Спущен на воду уникальный боевой ледокол «Иван Папанин»

– В Петербурге на выставке «Небесные покровители Российской Армии и Флота» представлен единственный прижизненный портрет Фёдора Ушакова.

– Для Тихоокеанского флота в Санкт-Петербурге будут заложены две дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан»

– Для Арктики в Петербурге построили уникальный ледокол “Иван Папанин”

– В Крыму отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа прокладывает трубы для водоснабжения поселка Перевальное и бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

– В Астрахань из Средиземного моря вернулись корабли Каспийской флотилии.

– На флотах России 30 октября отметили день рождения ВМФ.

Названа неожиданная польза холестерина Международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и Университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за …



Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными Интересный эксперимент начался в Калининградской области. С этого года 320 жителей региона каждый месяц получают просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными. Каждую неделю …



Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии Спасти жильцов, пострадавших вследствие взрыва бытового газа в многоквартирном доме, оказать им первую медицинскую помощь, провести эвакуацию людей из уцелевших …



До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют все 83 детских сада. Об этом заявили в департаменте образования и науки. В …

