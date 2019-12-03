Среда станет самым холодным днем первой половины декабря

Сегодня к вечеру дождь прекратится, и ветер начнет слабеть. Ночью небо прояснится, и к утру среды температура упадет до нуля.

За счет солнца воздух завтра прогреется, но не больше, чем до +4. День будет солнечным, но ветреным и холодным. В ночь на четверг уже ожидаются заморозки до – 1. В четверг столбик термометра устремится вверх, и к выходным снова потеплеет до +11.

На следующей неделе, по данным Гисметео, днем от +9 до +15, так что остается пережить холодные среду и четверг, а потом снова будет тепло.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь