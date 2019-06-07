Среди дворовых футбольных команд пройдет мини-спартакиада

Соревнования “Двор-спорт-2019” стартуют в Севастополе 14 июня.

Футболисты-любители будут состязаться за звание лучших в трёх видах соревнований: “Двор-футбик” (дворовой футбол 3х3), “Двор-волей” (дворовой волейбол 3х3) и “Двор-баскет” (дворовой баскетбол 3х3).

Футбольные баталии пройдут на универсальных спортивных дворовых площадках во всех районах города. Полный их перечень можно посмотреть на сайте Центра подготовки сборных команд Севастополя.

Для участия в Мини-спартакиаде приглашаются подростки в возрасте от 10 до 15 лет. Команда должна состоять из 4 человек, в том числе, один запасной. Планируется набрать 20 команд, по четыре от каждого района.

Сначала с 14 по 28 июня пройдут предварительные матчи. Сильнейших определят внутри районов. Затем с 29 по 30 июня состоятся финальные игры.

Заявки на участие принимаются до 12 июня.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя