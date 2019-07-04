Среди погибших подводников – двое выпускников Севастопольского военно-морского инженерного училища

Спустя двое суток после трагедии в Баренцевом море Минобороны опубликовало список погибших подводников.

Денис Владимирович Долонский, капитан подлодки, капитан первого ранга, Герой России.

Николай Иванович Филин, капитан первого ранга, Герой России.

Андрей Владимирович Воскресенский, капитан первого ранга.

Владимир Леонидович Абанкин, капитан первого ранга.

Константин Анатольевич Иванов, капитан первого ранга.

Денис Александрович Опарин, капитан первого ранга.

Константин Юрьевич Сомов, капитан первого ранга.

Александр Валерьевич Авдонин, капитан второго ранга.

Дмитрий Александрович Соловьёв, капитан второго ранга.

Сергей Петрович Данильченко, капитан второго ранга.

Виктор Сергеевич Кузьмин, капитан третьего ранга.

Владимир Геннадьевич Сухиничев, капитан третьего ранга.

Михаил Игоревич Дубков, капитан-лейтенант.

Александр Сергеевич Васильев, подполковник.

Два капитана первого ранга Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин – выпускники Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

Воскресенский окончил училище в 1994 году, Абанкин – в 1991-ом. Владимир Абанкин награжден орденом мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством I степени», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью Ушакова.

Андрей Воскресенский – кавалер трех орденов мужества, у него есть медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» и орден «За военные заслуги».

14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. По информации российских СМИ, речь идёт о подводной лодке АС-31 «Лошарик», которая способна выполнять разного рода диверсионные миссии на дне океана, в том числе поражение подводных коммуникаций или прослушивание секретных каналов связи.

Источник: Вести.Севастополь