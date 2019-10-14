Средняя зарплата в Севастополе должна вырасти до 34 тысяч рублей в 2020 году

Такой показатель внесён в проект бюджета города, который 26 ноября рассмотрят во втором чтении.

До этого времени проект будет дорабатываться. Планируется, что средний размер заработной платы в городе в 2020 году вырастет до 34 тысяч, а в 2022 – до 46,8 тысячи рублей.

Прогнозируемый рост ВВП Севастополя в будущем году – 3%, индекс потребительских цен – 104,5%. Пока в бюджете города доля собственных средств составляет 16%, постепенно этот показатель планируется довести до 27% с привлечением ресурсов свободной экономической зоны, рассказал директор департамента экономически Элимдар Ахтемов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь