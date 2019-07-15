Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму

Следователи считают, что 17-летний Артемий Хасаенков, член юношеской сборной страны по биатлону, внезапно умер из-за болезни сердца.

«По предварительным данным, причина смерти – кардиомиопатия неуточненная. Проводится дополнительное исследование», – сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Крыму. Расследование проводилось в рамках уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Кардиомиопатия – это одно из заболеваний миокарда, связанных с механической или электрической дисфункцией, оно начинает прогрессировать из-за сердечной недостаточности.

Утром 15 июня группа спортсменов из Мурманска, приехавших в Крым на сборы, вышла на пробежку в районе поселка Рыбачье недалеко от Алушты. 17-летний Артемий Хасаенков сошел с туристической тропы и не вернулся в лагерь. На поиски молодого человека отправились кинологи и активисты отряда «Лиза Алерт». Хасаенкова нашли на следующий день уже мертвым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь