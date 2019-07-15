Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму

15 июля 2019     7
Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму

Следователи считают, что 17-летний Артемий Хасаенков, член юношеской сборной страны по биатлону, внезапно умер из-за болезни сердца.

«По предварительным данным, причина смерти – кардиомиопатия неуточненная. Проводится дополнительное исследование», – сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Крыму. Расследование проводилось в рамках уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Кардиомиопатия – это одно из заболеваний миокарда, связанных с механической или электрической дисфункцией, оно начинает прогрессировать из-за сердечной недостаточности.

Утром 15 июня группа спортсменов из Мурманска, приехавших в Крым на сборы, вышла на пробежку в районе поселка Рыбачье недалеко от Алушты. 17-летний Артемий Хасаенков сошел с туристической тропы и не вернулся в лагерь. На поиски молодого человека отправились кинологи и активисты отряда «Лиза Алерт». Хасаенкова нашли на следующий день уже мертвым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

В 2020 году Евпатория установит связь с космосом
В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Станция дальней космической связи в Евпатории заработает летом следующего года для приема данных с астрофизической космической обсерватории “Спектр-РГ”, которую вывели …


Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму
Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму

Следователи считают, что 17-летний Артемий Хасаенков, член юношеской сборной страны по биатлону, внезапно умер из-за болезни сердца. «По предварительным данным, причина …


МАК начал расследование крушения дельталета в Тверской области
МАК начал расследование крушения дельталета в Тверской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области, в результате которого погибли два человека. Об этом …


Футболист Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»
Футболист Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который перешёл из мадридского «Атлетико», провёл первую тренировку в новой команде. @fcbarcelona Twitter Об этом …


В Севастополе за полгода ввели в эксплуатацию 251 жилое здание
В Севастополе за полгода ввели в эксплуатацию 251 жилое здание

Как сообщает Крымстат, в первом полугодии 2019 года на территории Севастополя за счет собственных и заемных средств в эксплуатацию введено 251 жилое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты