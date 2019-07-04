Стали известны кандидаты в Законодательное собрание от «Единой России»

Сегодня, 4 июля, на конференции Севастопольского регионального отделения «Единой России» был утвержден список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. В нем 24 фамилии – это те, кто пойдет на выборы по единому городскому округу. Возглавил список бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Александр Витко.

Витко Александр Викторович

Алтабаева Екатерина Борисовна

Саблин Дмитрий Вадимович

Лисейцев Сергей Алексеевич

Зубарев Евгений Александрович

Матяж Инга Александровна

Бубнова Екатерина Викторовна

Зубенко Василий Викторович

Климов Алексей Владимирович

Пархоменко Антон Юрьевич

Тицкий Антон Робертович

Камзолов Вячеслав Юрьевич

Сысуев Павел Николаевич

Мусиенко Николай Иванович

Юрьев Александр Петрович

Зенина Татьяна Викторовна

Мусаева Светлана Викторовна

Ярусов Алексей Юрьевич

Гнеушев Андрей Александрович

Мащенко Евгений Владиславович

Вафин Эрнес Юсупович

Семенов Андрей Геннадиевич

Мангул Евгений Петрович

Мандрицкий Максим Юрьевич

По 8 одномандатным округам будут баллотироваться еще 9 человек. По первому округу партия не выдвигает никого, потому что самовыдвиженцами там идут Татьяна Лобач и Вячеслав Аксёнов. По второму – Екатерина Алтабаева, по третьему – Инна Гончарова, по четвертому – Владимир Немцев. По пятому одномандатному избирательному округу заявлена Татьяна Щербакова, по шестому – Сергей Колбин, по седьмому – Михаил Чалый (брат Алексея Чалого), по восьмому – Михаил Брицын.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь