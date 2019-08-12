Стали известны победители севастопольского этапа конкурса МЧС «Звезда спасения»

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю определили победителей регионального этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Участники, которым от 7 до 18 лет, прислали около ста работ в трех номинациях: изобразительное, сценическое и литературное творчество.

Лучшие работы отбирало жюри под председательством врио начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Алексея Краснокутского.

Так в номинации «Изобразительное творчество» первое место заняла 16-летняя Алиса Гушерова. Второе – 13-летняя Алёна Проскурина, третье разделили Екатерина Кононенко (11 лет) и Майя Грушенко (16 лет).

Первое место в номинации «Сценическое творчество» завевала Алёна Щепачёва (13 лет).

Победителем номинации «Литературное творчество» стал 14-летний Савелий Панин. Второе место отдали Роману Медведеву, третье не присудили никому.

Победители регионального этапа будут представлять Севастополь уже в финале всероссийского фестиваля «Звезда спасения».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС России по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь