Стали известны результаты проб на возбудителя холеры в бухте Круглая

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах повторного анализа морской воды на патогенные микроорганизмы.

В конце июня в социальных сетях распространилась информация, что в бухте Круглая у пляжа Омега обнаружен штамм условно-патогенного вибриона холеры. Родители начали пересылать друг другу документ без официальной “шапки” и подписи, в котором говорилось, что 18 июня сотрудники Роспотребнадзора в рамках гигиенического мониторинга воды обнаружили вибрион холеры V.cholerae Olnon O139. В документе они рекомендовали городским службам найти место сброса сточных вод в море, а также проинформировать людей о мерах профилактики. И продолжили еженедельный мониторинг.

В официальном ответе на запрос “Вести – Севастополь” начальник территориального отдела Роспотребнадзора Роман Проскурин отметил: новые пробы, взятые 24 июня, говорят о том, что опасности нет. Более того, обнаруженный ранее вибрион (а их в природе больше 150 видов) относится к группе условно-патогенных и не опасен для здоровья человека.

Согласно полученной информации ФГКУЗ “Противочумная станция республики Крым”, при отборе проб морской воды 24.06.2019 условно-патогенные микроорганизмы не обнаружены вообще. Но отбор проб в контрольных точках на городских пляжах будет продолжен.

Служба информации “Вести – Севастополь”

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Источник: Вести.Севастополь