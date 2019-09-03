Стали известны участники фестиваля танцевальных театров «ART-Бухта»

В октябре в Севастополе впервые пройдёт Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-Бухта». Его учредили Главное управление культуры города и Севастопольский академический театра танца имени Вадима Елизарова. Зрители увидят сцены из знаменитых классических балетов. Фестиваль будет проходить на пяти главных сценических площадках города.

Стали известны имена гостей фестиваля: это Михаил Лифенцев из Новосибирского театра оперы и балета, Елена Свинко и Марчелло Пелицциони из Красноярского театра, Елизавета Корнеева и Иван Негробов из Воронежа, Екатерина Панченко и Дмитрий Пономарёв из Самары. Из Ростовского музыкального театра приедут ведущие балерины Ито Мари, Екатерина Кужнурова, а также премьер, заслуженный артист Республики Молдова Анатолий Устимов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь