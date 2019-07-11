Стало известно имя врио губернатора Севастополя

Временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя назначен руководитель исполкома “Общероссийского народного фронта” и бывший временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев.

Сегодня, 11 июля, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Развожаевым. Kremlin.ru сообщает о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

На сайте Кремля уже появился Указ главы государства. В нём же сказано, что нынешний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сложил полномочия по собственному желанию.

“Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя до вступления в должность лица, избранного губернатором города Севастополя”, – пишет сайт Кремля со ссылкой на указ “О досрочном прекращении полномочий губернатора Севастополя” от 11 июля 2019 года.

Михаил Развозжаев до этого работал на аналогичной должности в Республике Хакасия, а также был заместителем министра по делам Северного Кавказа и возглавлял региональный штаб Общероссийского народного фронта. Политику 38 лет, он окончил Красноярский педагогический университет.

фото Kremlin.ru

Источник: Вести.Севастополь