Стало известно имя Мисс СевГУ-2019

Мисс СевГУ — это не конкурс красоты. Для членов жюри важна не столько внешность участниц, сколько их талант, харизматичность, коммуникабельность и стремление к победе.

В этом году в финал вышли 9 студенток, а изначально заявки подали 32 девушки. Тематикой конкурса выбрали пионерский лагерь, и претендентки боролись за звание лучшей отрядной вожатой.

Как сообщила пресс-служба СевГУ, зрители хохотали во время художественного конкурса, где девушки делали бодиарт своим помощникам традиционным пионерлагерным средством для рисования — зубной пастой.

Также зал смеялся, когда девушки пытались расшифровать объяснения малышей – это был конкурс «Устами младенца».

Также для участниц придумали интеллектуальные состязания и дефиле в платьях, созданных из подручных материалов. Девушкам пришлось петь и танцевать.

Каждая из участниц получила почетный титул: «Мисс интеллект», «Мисс красноречие», «Мисс дружелюбие» и т.д. Кстати, победителей в последней номинации тайным голосованием определяют сами участницы.

Корона победительницы досталась студентке первого курса магистратуры Института развития города Елизавете Шимовой. Также Елизавета признана лучшей фотомоделью СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь