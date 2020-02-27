Стало известно, какие семьи в Севастополе смогут рассчитывать на региональный маткапитал

В ближайшее время начнётся приём заявлений на получение регионального материнского капитала. Порядок назначения выплаты утвердили сегодня на заседании правительства Севастополя. В бюджете на это заложили 94 млн рублей.

Рассчитывать на региональный материнский капитал смогут родители, которые получают не больше 2,5 МРОТ каждый. То есть примерно по 30 тысяч на человека. Сертификат выдадут, когда ребёнку исполнится год. Выплата распространяется на детей, рождённых и в течение 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь