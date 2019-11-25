Стало известно, когда в Андреевке отремонтируют футбольное поле

Обновление стадиона размером 105 х 68 метров идет в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Ремонт разбит на этапы.

Так футбольное поле будет готово к концу года, сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта города Сергей Резниченко, побывав на стройплощадке. Сейчас на поле завершается монтаж системы дренажа, на субсидии из федерального бюджета было закуплено искусственное покрытие.

Беговые дорожки, трибуны и административно-бытовой корпус тоже будут отремонтированы, но только в следующем году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь