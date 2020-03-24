Стало известно, когда но новому мосту через суходол поедут автомобили

Сегодня на мосту через Суходол установили железобетонные балки, которые станут основой второй половины сооружения. Цель реконструкции – обеспечить на этой транспортной артерии движение в четыре полосы. Как идут работы? И когда строители намерены сдать объект в эксплуатацию?

На мосту установили четыре из шести балок длиной 28 метров. Как уложат все, начнется бетонирование моста, а примерно через месяц – после того как бетон наберет прочность, рабочие приступят к обустройству гидроизоляции и асфальтированию второй половины моста. Степень готовности всего объекта оценивается в 70%, сообщил сегодня директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев.

Движение автомобилей по мосту, по его словам, должны запустить через два месяца как раз к началу курортного сезона.

«Хочу успокоить жителей города, работы продолжаются с прежней интенсивностью. Контракт заключен до конца года, но мы будем стараться завершить все работы раньше», – пообещал исполнительный директор «Крымстроймост» Александр Юрченко.

Мост длиной 37 метров в Карантинной балке был построен в 50-х годах прошлого века. Дорога, на которой он находится, связывает Ленинский и Гагаринский районы города. Общая протяженность объекта реконструкции вместе с подходами – порядка полукилометра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь