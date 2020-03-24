Стало известно, когда но новому мосту через суходол поедут автомобили

24 марта 2020     15
Стало известно, когда но новому мосту через суходол поедут автомобили

Сегодня на мосту через Суходол установили железобетонные балки, которые станут основой второй половины сооружения. Цель реконструкции – обеспечить на этой транспортной артерии движение в четыре полосы. Как идут работы? И когда строители намерены сдать объект в эксплуатацию?

На мосту установили четыре из шести балок длиной 28 метров. Как уложат все, начнется бетонирование моста, а примерно через месяц – после того как бетон наберет прочность, рабочие приступят к обустройству гидроизоляции и асфальтированию второй половины моста. Степень готовности всего объекта оценивается в 70%, сообщил сегодня директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев.

Движение автомобилей по мосту, по его словам, должны запустить через два месяца как раз к началу курортного сезона. 

  

«Хочу успокоить жителей города, работы продолжаются с прежней интенсивностью. Контракт заключен до конца года, но мы будем стараться завершить все работы раньше», – пообещал исполнительный директор «Крымстроймост» Александр Юрченко.

Мост длиной 37 метров в Карантинной балке был построен в 50-х годах прошлого века. Дорога, на которой он находится, связывает Ленинский и Гагаринский районы города. Общая протяженность объекта реконструкции вместе с подходами – порядка полукилометра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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