Стало известно, когда по новому мосту через суходол поедут автомобили

Сегодня на мосту через Суходол установили железобетонные балки, которые станут основой второй половины сооружения. Цель реконструкции – обеспечить на этой транспортной артерии движение в четыре полосы. Как идут работы? И когда строители намерены сдать объект в эксплуатацию?

На мосту через Суходол водители столкнулись с новыми трудностями. Одну из полос для движения периодически перекрывала техника, которая привозила многотонные опоры. Естественно, на время разгрузки вводилась схема реверсивного движения. Поэтому на подъездах образовывались длинные пробки. Трафик со стороны центра города был более интенсивным, машины и общественный транспорт скапливались на улице Пожарова. Движение останавливали на несколько минут.

Но все шесть двадцати восьмиметровых конструкций установили в течение дня. На очереди бетонирование моста, гидроизоляция и асфальтирование. Технически сложным для подрядчика стал вынос коммуникаций: только кабелей связи здесь около сорока километров, а ещё электросети и водопровод.

Кроме четырёх полос для движения автомобилей предусмотрены пешеходные переходы с обеих сторон моста. В ближайшее время начнётся установка контактной сети для троллейбусов. С момента начала реконструкции в 2018-м году сроки выполнения работ неоднократно сдвигались, но сейчас и подрядчик, и представители департамента транспорта говорят о том, что наконец вышли на финишную прямую.

Степень готовности всего объекта оценивается в 70%, сообщил сегодня директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев.

Движение автомобилей по мосту, по его словам, должны запустить через два месяца как раз к началу курортного сезона.

«Хочу успокоить жителей города, работы продолжаются с прежней интенсивностью. Контракт заключен до конца года, но мы будем стараться завершить все работы раньше», – пообещал исполнительный директор «Крымстроймост» Александр Юрченко.

Мост длиной 37 метров в Карантинной балке был построен в 50-х годах прошлого века. Дорога, на которой он находится, связывает Ленинский и Гагаринский районы города. Общая протяженность объекта реконструкции вместе с подходами – порядка полукилометра. С завершением реконструкции будет решена проблема “бутылочного горла”: две полосы серьёзно снижали скорость движения на важной транспортной артерии.

Дмитрий Туркин, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь