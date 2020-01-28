Стало известно, кто будет курировать Крым в правительстве России

О том, что вице-премьер Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма, журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», – рассказал Сергей Аксёнов.
По его словам, все программы, начатые на полуострове, будут завершены несмотря на смену куратора. Все обязательства выполнены в полном объёме. Глава республики подчеркнул, что новый премьер-министр поддерживает такое решение.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь