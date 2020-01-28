Стало известно, кто будет курировать Крым в правительстве России

По его словам, все программы, начатые на полуострове, будут завершены несмотря на смену куратора. Все обязательства выполнены в полном объёме. Глава республики подчеркнул, что новый премьер-министр поддерживает такое решение.

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», – рассказал Сергей Аксёнов.

О том, что вице-премьер Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма, журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

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