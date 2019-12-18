Стало известно, откуда привезут в Севастополь новогодние деревья

18 декабря 2019     10
Стало известно, откуда привезут в Севастополь новогодние деревья

В этом году продавать их будут на 44 точках. Такая организованная торговля в Севастополе будет впервые. Места среди предпринимателей разыграли ещё летом, передаёт корреспондент “Вести – Севастополь“.

Как будут работать ёлочные базары, рассказал начальник управления потребительского рынка Максим Рожков.

В этом году цены начинаются от 300 рублей за дерево. Сосны в этом году везут из Липецкой области, ели – из Кировской. В Крыму деревья на этот новый год не рубят.

Также Рожков пригласил севастопольцев на новогоднюю ярмарку. Она будет работать с 27 по 29 декабря на перекрёстке улиц Героев Сталинграда и Бориса Михайлова. Там можно будет купить украшения и ёлочные игрушки. В качестве особых гостей пригласили компании, которые создают ёлочные украшения в советском стиле и по советских технологиям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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