Стало известно, почему садовые товарищества на Фиоленте в Рождество остались без света

9 января 2020     20
Стало известно, почему садовые товарищества на Фиоленте в Рождество остались без света

7 января 54 садовых товарищества – это 1200 земельных участков – остались без электричества. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве вице-губернатор города Владимир Базаров сообщил, это случилось потому, что что подстанция №7 не выдержала нагрузки.  

Люди одномоментно включили слишком много отопительных и электроприборов. Подстанция на Фиоленте старая, и она не в состоянии выдержать такое напряжение.

Сегодня Михаил Развожаев поручил организовать встречу собственников со специалистами и предложить людям несколько вариантов решения проблемы.

Еще одна подстанция – только уже на ул. Катерной – подверглась нападению. В праздники мужчина вскрыл замок и решил проникнуть внутрь. Причем он был с женой и детьми. Мужчину ударило током, он погиб, сообщил представить УМВД. Зачем севастополец полез в трансформатор, неизвестно. Пока ремонтировали подстанцию, пришлось отключить свет в нескольких микрорайонах Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото maxvs.ru

Источник: Вести.Севастополь

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