Старейшей в России роще пробкового дуба исполнилось 200 лет

Роща пробкового дуба, которая растет в Никитском ботаническом саду, отметила 200 лет со дня основания, сообщает Крыминформ. Эти деревья высаживались в течение 1819-1822 годов из желудей, привезенных графом Румянцевым из Португалии и Прованса.

Это были первые в России пробковые дубы. Именно их древесину используют для изготовления натуральных пробок. При нажатии на кору она пружинит. При правильной заготовке одно дерево может дать за свою жизнь около 200 кг пробки. Кстати, эти дубы вполне могут дожить и до тысячелетнего возраста.

Деревья не выдерживают температуры ниже -15 градусов, поэтому промышленных плантаций на полуострове нет, и в Никитском саду к пробковому дубу относятся как к ценному декоративному растению.

Летом 2016 года Никитский ботанический сад подарил Ботаническому саду МГУ – «Аптекарскому огороду» – сеянцы пробковых дубов. Это был презент на 310-летний юбилей московского сада. Сейчас дубы, размещённые в Субтропической оранжерее, уже вовсю зеленеют. Они стали значимым пополнением коллекции “Аптекарского огорода”.

В эти дни в Крыму проходит Бал хризантем. Посетители могут увидеть 472 сорта невероятных по красоте цветов, в том числе те, что были выведены специалистами Никитского ботанического сада недавно, и поучаствовать в придумывании названий новых гибридов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Никитского ботанического сада

Источник: Вести.Севастополь