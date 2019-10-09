Старинную брусчатку с перекрестка ул. Советской и Сергеева-Ценского вернут на место

Старинную брусчатку вернут на пересечение улиц Советской и Сергеева-Ценского. Такое поручение сегодня дал врио губернатора Михаил Развожаев. Исторические покрытие было снято с 30 квадратных метров дороги в ходе ремонта улицы Советской. Эту тему севастопольцы обсуждали в социальных сетях. Беспокойство горожан уже не первый месяц вызывает и состояние всей улицы. Глава города сегодня прошелся по Советской и оценил ход работ.

В департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что объектом культурного наследия брусчатка не является, но тем не менее её планировали сохранить. Сейчас она передана по акту на ответственное хранение в «Севастопольский автодор».

«Общий объем порядка 30 квадратов. Если перевести в штуки, то получается 280 штук. Весь этот материал был передан подрядчиком на по акту, вот у меня этот документ, – показывает акт Сергей Красюк, исполняющий обязанности директора ГБУ «Севавтодор». – Данный материал будет хранится на базе «Севастопольского автодора» до принятия решения о его дальнейшем использовании. Возможно, что где-то при каких-то реставрационных работах возникнет необходимость её уложить обратно. И мы это с удовольствием сделаем».

По проекту реконструкции улицы Советской, покрытие на перекрестке планировали заменить на асфальт. Но теперь, по распоряжению врио губернатора, туда вернут снятую брусчатку.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь