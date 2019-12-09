Старинную книгу и револьверы пытались провезти через границу с Крымом жители Украины

9 декабря 2019     11
Старинную книгу и револьверы пытались провезти через границу с Крымом жители Украины

В пункте пропуска «Джанкой» крымские таможенники изъяли несколько предметов, представляющих культурную ценность, которые нельзя провозить через границу без декларирования, сообщает Крыминформ.

Книгу “Человек” 1904 года издания пытался вывезти из России житель Украины. Ее изъяли в пользу государства и передали в музей Крымского федерального университета им. Вернадского.

А со старинными револьверами – почти полностью покрытыми ржавчиной, с неподвижными курками и барабаном, без мушек и прицельных прорезей – задержали гражданку Украины, ехавшую в Россию. Револьверы относятся к категории культурных ценностей как предметы, полученные в результате археологических раскопок. Их таможенники передали в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Крымской таможни

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе прошел турнир по универсальному бою в память о погибшем ополченце Ростиславе Лазаренко
В Севастополе прошел турнир по универсальному бою в память о погибшем ополченце Ростиславе Лазаренко

8 декабря в Севастополе, в СК «Муссон», состоялся первый открытый турнир по универсальному бою, посвящённый памяти ополченца, погибшего на Донбассе, Ростислава …


В Севастополе мошенники действуют под видом сотрудников службы безопасности банка
В Севастополе мошенники действуют под видом сотрудников службы безопасности банка

В современной жизни использование банковских карт считается наиболее удобным для хранения денежных средств и проведения всевозможных расчётных операций. Однако наряду …


Вести Севастополь 9.12.2019
Вести Севастополь 9.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – По факту исчезновения севастопольского подростка возбуждено уголовное дело. Ивана Бебешко ищут уже две недели. – По …


Старинную книгу и револьверы пытались провезти через границу с Крымом жители Украины
Старинную книгу и револьверы пытались провезти через границу с Крымом жители Украины

В пункте пропуска «Джанкой» крымские таможенники изъяли несколько предметов, представляющих культурную ценность, которые нельзя провозить через границу без декларирования, сообщает …


СМИ сообщили об участии Миллера и Новака во встрече Путина и Зеленского
СМИ сообщили об участии Миллера и Новака во встрече Путина и Зеленского

Глава «Газпрома» и министр энергетики России Александр Новак примут участие во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты