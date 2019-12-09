Старинную книгу и револьверы пытались провезти через границу с Крымом жители Украины

В пункте пропуска «Джанкой» крымские таможенники изъяли несколько предметов, представляющих культурную ценность, которые нельзя провозить через границу без декларирования, сообщает Крыминформ.

Книгу “Человек” 1904 года издания пытался вывезти из России житель Украины. Ее изъяли в пользу государства и передали в музей Крымского федерального университета им. Вернадского.

А со старинными револьверами – почти полностью покрытыми ржавчиной, с неподвижными курками и барабаном, без мушек и прицельных прорезей – задержали гражданку Украины, ехавшую в Россию. Револьверы относятся к категории культурных ценностей как предметы, полученные в результате археологических раскопок. Их таможенники передали в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Крымской таможни

Источник: Вести.Севастополь