Стартовала первая гонка на крейсерских яхтах Кубка Крыма-2019

В 13:00 из Севастополя в Ялту отправились участники крупнейших в России соревнований по парусному спорту на крейсерских яхтах «Кубок Крыма — 2019».

Гонку проводит Федерация парусного спорта Севастополя при поддержке правительства города. Соревнования в этом году пройдут по маршруту: Севастополь – Ялта – Феодосия — Балаклава – оз. Донузлав – Севастополь. Этот маршрут дает участникам возможность испытать себя в длительных переходах при различных ветровых условиях. В общей сложности им предстоит пройти под парусом 350 миль. На старт сегодня вышли 24 яхты.

Прежде, чем взять курс на Ялту – такова традиция гонок – экипажи возложили цветы к Вечному огню у Мемориала защитникам Севастополя.

История этой регаты началась в 1990 года и получила новый виток после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Кубку Крыма присвоили статус всероссийских соревнований, и в них начали участвовать любители парусного спорта со всей страны.

Гонка завершится 23 июня в Севастополе. В 18:00 пройдет парад закрытия соревнований.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя