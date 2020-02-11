Стартовал конкурс на лучшую декламацию стихотворения на родном языке

Министерство просвещения проводит общероссийскую акцию «Родные языки России», в поддержку защиты языкового и культурного многообразия страны.

Участниками акции могут стать все желающие школьники. Необходимо на русском, татарском, украинском, белорусском, литовском, армянском, корейском – на любом, родном для себя, языке – прочитать и записать на видео стихотворение. А после – опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии.

Итоги конкурса будут подведены 21 февраля в Международный день родного языка, сообщает Министерство просвещения России. Всех участников ждут именные сертификаты, а авторы лучших роликов будут награждены ценными призами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь