Стартовал Кубок командующего Черноморским флотом по хоккею

10 августа 2019     18
Стартовал Кубок командующего Черноморским флотом по хоккею

На ледовой площадке  филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища – Севастопольского президентского кадетского училища в течение двух дней 10-11 августа будет проходить хоккейный турнир.

В нем участвуют 6 команд: сборная команда ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, сборная Кубани «Джентльмены Кубани», команда из Краснодарского края «Айсберг», Симферопольская команда «Легион», хоккейная команда из Ялты «Белый лебедь», а также обладатель Кубка Командующего Черноморским флотом 2016, 2017, 2018 годов – сборная ЧФ «Черноморец». Все матчи пройдут в Севастополе.

Закрытие турнира и награждение победителей назначено на воскресенье в 13:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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