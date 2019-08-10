Стартовал Кубок командующего Черноморским флотом по хоккею

На ледовой площадке филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища – Севастопольского президентского кадетского училища в течение двух дней 10-11 августа будет проходить хоккейный турнир.

В нем участвуют 6 команд: сборная команда ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, сборная Кубани «Джентльмены Кубани», команда из Краснодарского края «Айсберг», Симферопольская команда «Легион», хоккейная команда из Ялты «Белый лебедь», а также обладатель Кубка Командующего Черноморским флотом 2016, 2017, 2018 годов – сборная ЧФ «Черноморец». Все матчи пройдут в Севастополе.

Закрытие турнира и награждение победителей назначено на воскресенье в 13:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь