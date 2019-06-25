Стартовал прием документов на оформление субсидий аграриям

Департамент сельского хозяйства Севастополя объявил начало приёма документов на оформление субсидий. Их предоставят аграриям для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. А также на раскорчевку старых. Такой возможностью уже воспользовалось одно из крестьянско-фермерских хозяйств в Каче.

На уход за землей, закладку виноградников и покупку техники предприятию в Каче в прошлом году дали субсидию – почти 6 миллионов рублей. Всего в этом году из федерального бюджета на уход и закладку за виноградниками Севастополю выделили более 320 миллионов рублей.

«В этом году это на закладку 20 гектаров было просубсидировано 80% от понесенных затрат – это 9, 6 миллионов рублей. Кроме того еще у нас есть меры государственной поддержки – это субъектная мера государственной поддержки из бюджета города Севастополя, возмещается 50% затрат на сельхозтехнику», – говорит Дмитрий Чумаков, директор департамента сельского хозяйства Севастополя.

Молодому винограднику в районе Качи всего два месяца. Первый урожай с него соберут только через пять лет. А к следующему сезону предприниматели планируют приобрести ещё один трактор, чтобы обрабатывать всё больше новых земель.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь