Стартовал прием документов на оформление субсидий аграриям

25 июня 2019     25
Стартовал прием документов на оформление субсидий аграриям

Департамент сельского хозяйства Севастополя объявил начало приёма документов на оформление субсидий. Их предоставят аграриям для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. А также на раскорчевку старых. Такой возможностью уже воспользовалось одно из крестьянско-фермерских хозяйств в Каче.

На уход за землей, закладку виноградников и покупку техники предприятию в Каче в прошлом году дали субсидию – почти 6 миллионов рублей. Всего в этом году из федерального бюджета на уход и закладку за виноградниками Севастополю выделили более 320 миллионов рублей.

«В этом году это на закладку 20 гектаров было просубсидировано 80% от понесенных затрат – это 9, 6 миллионов рублей. Кроме того еще у нас есть меры государственной поддержки – это субъектная мера государственной поддержки из бюджета города Севастополя, возмещается 50% затрат на сельхозтехнику», – говорит Дмитрий Чумаков, директор департамента сельского хозяйства Севастополя.

Молодому винограднику в районе Качи всего два месяца. Первый урожай с него соберут только через пять лет. А к следующему сезону предприниматели планируют приобрести ещё один трактор, чтобы обрабатывать всё больше новых земель.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

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