Старт международной акции «Сад памяти» дан в Севастополе

Сирень как символ победы в Великой Отечественной войне. А ещё кедр, клен, сосны и миндаль высаживают в Севастополе. Города-герои и города воинской Славы стали первыми в масштабной акции.

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По всей стране высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. В Севастополе появится 279 растений. Причем, количество высаженных деревьев – символично. Например, в парке Победы 75 деревьев миндаля в честь 75-летия Победы.

Сады памяти разбили на шести городских площадках. Среди них сквер в селе Орлиное, братская могила в селе Терновка и воинское кладбище в селе Оборонном. Участниками акции стали жители города. Многие пришли целыми семьями.

«Деревья – это жизнь, которую мы вместе с детьми сажаем, вкладываем душу», – отмечает житель Севастополя Антон Крючков.

Поддержали «Сад памяти» и общественные деятели, спортсмены, актёры и музыканты. Один из первых саженцев опускает в землю народный артист СССР Василий Лановой.

«Город Севастополь, уж кто-то, кто-то, а горожане гордятся, счастливы и гордо несут великие победные знамёна нашей истории», – говорит народный артист СССР Василий Лановой.

В каждый из городов приехали и потомки маршалов Советского Союза. Внук Сергея Бирюзова сегодня вспоминает деда, который в годы Великой Отечественной войны не только руководил штабом 4-го Украинского фронта, но и разрабатывал план Крымской операции в 1944-ом году. Во время штурма Сапун-горы Маршалу Бирюзову спасли жизнь.

«Во время проверки наших позиций немцы, фашисты, устроили артиллерийский обстрел и дедушкин помощник чудом успел его спасти от смертельного ранения, набросившись на него и столкнув его таким образом в канаву, в окоп. Он спас моего деда и помог моему ему дальше продолжать свой великой боевой путь, и в честь этого сегодня мы как раз на Сапун-горе посадили замечательное дерево – гималайский кедр», – делится внук маршала Советского Союза Сергея Бирюзова Сергей Бирюзов.

Несмотря на плотный график присоединился к акции и космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. Он прилетел всего на день. Затем отправится готовиться к очередному космическому полету.

«Я думаю, каждое это дерево нашим потомкам, нашим молодым ребятам будет напоминать о том, что была война, в которой мы с честью победили. Победили фашизм. И в целях, как раз патриотического воспитания, самому приятно, что я сам могу приложить к этому руку», – рассказал космонавт.

Через два дня акцию можно будет по праву назвать международной. Высадка деревьев пройдёт также в Таджикистане, Армении, Азербайджане, Молдове, Киргизии и Узбекистане. Проект завершится в конце июня.

Анастасия Репикова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь