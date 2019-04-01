В Севастополе прошла торжественная линейка «Старт юбилейного года», посвящённая 20-летию филиала МГУ

В пятницу, 29 марта в ознаменование 20-летия Решения Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова о создании филиала в городе Севастополе состоялась торжественная линейка «Старт юбилейного года».

Торжественная линейка началась в 10:40 на главной площади филиала МГУ. В 12:10 прошло подведение итогов молодежного челленджа поздравлений, интерактив.

Черноморский филиал Московского государственного университета создан 29 марта 1999 года по инициативе мэра Москвы Ю.М. Лужкова и ректора МГУ В.А. Садовничего на основании решения Ученого совета МГУ. Это решение было согласовано с правительствами России и Украины. Огромную организационную и финансовую поддержку в создании филиала оказало правительство Москвы. 5 февраля 1999 года мэр Москвы Ю.М. Лужков издал распоряжение «О вопросах создания Черноморского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова». Реконструкцию зданий исторических Лазаревских казарм и возведение новых зданий для филиала МГУ осуществляло строительное управление Черноморского флота Российской Федерации.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 года № 223 и приказом ректора МГУ № 418 от 3 июня 2008 года Черноморский филиал был переименован в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе.

В июле 1999 года состоялся первый набор студентов.