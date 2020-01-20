Старшеклассники Севастополя написали сочинения для подготовки к ЕГЭ

«Нужно ли смирится с судьбой?», «Какую книгу следует прочесть тому, кто устал надеяться?» и почему «От пустых надежд человек сохнет?». На эти взрослые вопросы ответили севастопольские старшеклассники.

Ученики написали сочинения в рамках пробного экзамена для психологической подготовки к ЕГЭ. Этот эксперимент впервые провели сотрудники городского департамента образования. Всего на конкурс прислали 103 работы. Обязательным требованием для участников было то, что эссе следовало писать вместе с родителями.

«Сначала у меня вывод был немножечко печальный. Моя мама говорила, что в целом было какое-то депрессивное сочинение, но она меня хвалила. Так или иначе, я пришла к выводу, что нужно стараться что-то делать, нельзя впадать в отчаяние. Надежда – это обратная сторона отчаяния», – делится ученица 10 класса школы №60 Мария Рыманова.

Авторов лучших работ наградили ценными подарками – смартфонами, умными часами и другими гаджетами. Кроме этого, на короткой пресс-конференции сотрудники департамента образования рассказали, какие принципиальные отличия будут в экзаменационной компании 2020 года.

Ожидается, что в феврале на помощь городским педагогам приедет учительский десант из Москвы. По опыту прошлого года столичные работники образования проведут курсы повышения квалификации для севастопольских коллег.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь