Старший мичман Черноморского флота стал Народным художником Крыма

Старшему мичману Черноморского флота Сергею Шевченко присвоено звание «Народный художник Крыма».

Почетный знак ему вручили в Симферополе в День Республики Крым.

Мастерская Сергея Шевченко расположена в одной из воинских частей флота: он участвовал в оформлении музея боевой славы эскадры флота, его картины посвящены морякам и морю. Сейчас художник работает над полотном в честь 75-летия Великой Победы. На флоте Шевченко служит больше 30 лет, он участвовал не только в создании галерей, но и дальних морских походах. Также Сергей Шевченко является членом международной Ассоциации изобразительных искусств.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь