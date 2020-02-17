Старые фонари с Большой Морской установят на других улицах Севастополя

Все старые опоры освещения с Большой Морской отреставрируют сотрудники Горсвета, чтобы потом установить на улицах Севастополя. Сейчас мачты привозят на площадку коммунального предприятия для временного хранения.

Столбы делали после войны на 13-м судоремонтном заводе, в те времена конструкции не обрабатывали противокоррозийными составами. Опоры серьёзно проржавели, но чугунные тумбы в основании и консоли, на которые крепили фонари, в хорошем состоянии.

«Они будут полностью очищены пескоструйным способом, мы их обезжирим, покрасим антикоррозионными средствами и новой краской, которая будет стойкой к любым погодным условиям, – рассказала Юлия Харламова, ведущий инженер по работе со СМИ предприятия “Горсвет” г. Севастополя. – Все реставрированные опоры будут возвращены на улицы города. Мы сейчас думаем над историческими местами. Скорее всего, это будет территория Малахова Кургана и территория у сквера Владимирского Собора».

Также к 9 мая сотрудники предприятия обновят освещение на проспекте Победы – там появится почти 200 новых фонарей. Реставрируют сейчас и светильники на Аллее городов-героев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь