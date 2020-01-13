Статистика подтверждает несоответствие уровня цен и доходов в Крыму

На совещании, посвященном социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя, состоявшемся в Ялте, Владимир Путин одной из ключевых задач назвал нормализацию цен на продукты питания, товары и топливо, потому что цены сейчас не соответствуют уровню доходов населения.

«Статистические данные свидетельствуют о том, что цены на товары и услуги в Крыму не соответствуют уровню доходов, что сказывается на качестве жизни жителей полуострова, – говорится в исследовании Натальи Киселевой, доцента кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета, руководителя филиала Фонда Развития гражданского общества в Симферополе. – Так, например, по последним данным Росстата, опубликованным в периодическом сборнике «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации», Республика Крым в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню среднедушевых денежных доходов населения занимает предпоследнее место, опережая по данному показателю только Калмыкию. В Севастополе ситуация со среднедушевыми доходами значительно лучше. По этому показателю город занимает 2-е место после Краснодарского края, лидирующего в ЮФО. В среднем по Южному федеральному округу среднедушевые денежные доходы населения составляют 31858 руб».

На основе данных статистики Наталья Киселева определила, какую часть доходов жителям регионов в среднем приходится тратить на базовый набор, в который включены ряд продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуги ЖКХ.

В среднем по ЮФО данный показатель составляет 47,4%, то есть почти половина зарплаты уходит на удовлетворение базовых потребностей человека, без которых он просто не проживет. Меньше этого значения на фиксированный набор тратят только в Краснодарском крае. В четырех регионах ЮФО такие затраты вообще превышают половину доходов жителей. В их числе и Республика Крым, где стоимость фиксированного набора в объеме доходов превышает 60%. А в Калмыкии и вовсе 83%.

Чтобы решить эту проблему, Владимир Путин считает, что «органам власти региона нужно работать в тесном контакте с деловыми кругами, развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Причем я прошу вас, уважаемые коллеги, делать это быстро, без всяких административных проволочек, в целом использовать механизмы, которые в первую очередь устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь