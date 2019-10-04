Статистику по пересечению границы с Крымом опубликовала Украина

По их данным, более двух миллионов человек с начала года пересекли границу с Россией на полуострове. Общее число перемещающихся людей осталось на прежнем уровне.

«В обоих направлениях во всех трёх КПП («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») всего пересекли немного больше двух миллионов человек», – озвучило свою статистику Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По их данным, в последние годы пассажиропоток в обе стороны снизился на 16%.

Ранее глава комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк рассказал РИА Новости, что с начала года на полуостров приехали около миллиона туристов с Украины. Он отметил, что поток пассажиров увеличивается с каждым годом. Кроме того, парламентарий высказал предположение, что пограничники соседнего государства занижают количество украинцев, посещающих Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь