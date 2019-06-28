Стерилизацией бездомных собаках в Севастополе занимались сомнительные организации

28 июня 2019     24
Стерилизацией бездомных собаках в Севастополе занимались сомнительные организации

В Севастополе начал работу новый пункт кратковременного содержания собак. Бродячие животные попадают туда на стерилизацию. Таким образом власти города пытаются регулировать их численность. Но волонтёры считают, что принимаемых мер не достаточно. Зоозащитники беспокоятся – насколько безопасен процесс стерилизации.

В травматологическом отделении первой больницы лежит сразу несколько пациентов, укушенных кошками и собаками, в том числе бродячими. Статистика заставляет задуматься, насколько остро в регионе стоит проблема выброса животных на улицу и их бесконтрольного размножения.

«С начала года 303 человека укушено животными, из них 70% укушено бродячими», – говорит Алексей Крюков, заведующий травмпунктом городской больницы №1.

Попытки регулировать численность бездомных собак власти Севастополя предпринимают с 2015 года, но каждый раз при заключении госконтрактов на стерилизацию бездомных животных разгорались скандалы. В 2016-м году участником конкурса в Севастополе стала фирма, на которую уже было заведено уголовное дело в Крыму. В 2018-м тендер на отлов и содержание 2-х с половиной тысяч собак выиграл предприниматель Михаил Аксёнов. В пункт содержания стали приходить волонтёры. Увиденное повергло зоозащитников в шок – животные в вольерах еле держались на ногах.

«При мне около 60 собак умерло там. Понос с кровью, рвота, отказ от еды, в течение 3-4 дней собака просто сгорает», – говорит волонтёр Яна Васич.

Волонтёры вызвали в пункт отлова прокуратуру и “Севприроднадзор”. Его эксперты заключили, что сточные воды сбрасывали на площадку для выгула. Выезжал на место и департамент сельского хозяйства Севастополя. Результаты проверки передали в МВД с подозрением на жестокое обращение с животными из корыстных побуждений. Это статья уголовного кодекса.

Контракт на отлов и стерилизацию 1350 животных заключён с новым лицом – Верой Халимовой. Индивидуальный предприниматель зарегистрирован только этой весной в другом регионе, потому севастопольские зоозащитники выражают ему недоверие. 

«ИП Халимова единственные, кто заявился на конкурсе. Я ежедневно созваниваюсь и через день езжу – смотрю, какие собаки были отловлены, и соблюдаются ли санитарные нормы. Если жители Севастополя увидели собаку агрессивную, можно позвонить по прямому телефону +79787903212», – говорит Елена Королева, инженер ГБУ “Парки и скверы”.

В росте численности бродячих собак часто виноваты люди. Зоозащитники Севастополя почти каждый день находят на улицах города ослабленных животных, нередко породистых. И чтобы повысить ответственность хозяев за их питомцев, активисты предлагают сделать обязательным чипирование собак.

Анна Шустер, Александр Соловьёв, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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