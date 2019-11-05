Стивен Сигал будет представлять проект «Золотое кольцо Боспорского царства»

Известному голливудскому актёру и мастеру единоборств Стивену Сигалу вручили сертификат амбассадора глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает РИА Новости.

Известному голливудскому актёру и мастеру единоборств Стивену Сигалу вручили сертификат амбассадора глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает РИА Новости.

Сертификат артисту вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в московской штаб-квартире Русского географического общества.

Стивен Сигал рассказал, что ему очень интересна античная история и отметил, что порядка 20 лет прожил в Японии и мог бы там продвигать туристический проект. По словам актёра, деятельность амбассадора – его вклад в сохранение и популяризацию исторического наследия.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – туристский маршрут, разработанный совместно Краснодарским краем, Крымом, Севастополем и Ростовской областью. Президент России Владимир Путин назвал его примером многообразия истории страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь