Стихийную торговлю за Птичьим рынком парализовал визит ветеринаров и МВД

6 июля 2019     25
Стихийную торговлю за Птичьим рынком парализовал визит ветеринаров и МВД

Рейд специалистов управления ветеринарии и МВД закончился для предпринимателя штрафом.

Проверяют ветеринарные документы – на животных и продукты животного происхождения. Усиление контроля за торговлей с земли в Севастополе обсуждается на правительственном уровне.

Специалисты планировали обойти более 20 точек точек стихийной торговли за территорией рынка на Льва Толстого. Но те закрылись экстренно – большинство торговцев встречи с ветслужбой явно не ждали. 

Однако один административный протокол всё же составить пришлось – за торговлю без ветеринарных документов предприниматель заплатит штраф от 500 до 1000 рублей.

Руководство рынка призывает торговцев с земли начать работать официально. 

“На рынке сейчас больше 30 свободных торговых мест. Ближайший месяц идет договорная кампания – до конца июля принимаем заявки. Цена за торговое место в месяц – 440 рублей”. – комментирует ситуацию директор рынка “Зоологический” Олег Базаренко.

Источник: Вести.Севастополь

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