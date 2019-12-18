Стоимость севастопольского этапа «Тавриды» станет известна до конца года

Информацию о необходимости увеличения финансирования строительства севастопольского этапа трассы в компании-подрядчике назвали несоответствующей действительности. Окончательную цифру назовёт Главгосэкспертиза.

До конца года должна стать известна окончательная стоимость работ, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу АО «ВАД».

Подрядчик строительства федеральной трассы «Таврида» до конца декабря получит заключение Главгосэкспертизы по проекту восьмого участка.

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