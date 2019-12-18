Стоимость севастопольского этапа «Тавриды» станет известна до конца года

18 декабря 2019     22
Стоимость севастопольского этапа «Тавриды» станет известна до конца года

Подрядчик строительства федеральной трассы «Таврида» до конца декабря получит заключение Главгосэкспертизы по проекту восьмого участка.

До конца года должна стать известна окончательная стоимость работ, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу АО «ВАД».

Информацию о необходимости увеличения финансирования строительства севастопольского этапа трассы в компании-подрядчике назвали несоответствующей действительности. Окончательную цифру назовёт Главгосэкспертиза.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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