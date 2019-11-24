Стоимость справки от нарколога в Севастополе сохранится на уровне 290 рублей

24 ноября 2019     17
Стоимость справки от нарколога в Севастополе сохранится на уровне 290 рублей

Эта неделя заставила понервничать десятки тысяч российских водителей. С 22-го ноября должны были вступить в силу новые правила медицинского осмотра.

Они включали более глубокий наркологический анализ, что в несколько раз увеличивает стоимость справки. А это шесть-семь тысяч рублей. Во многих городах России новость вызвала ажиотаж. Чтобы получить медицинский документ по старой цене, люди стояли в гигантских очередях.

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В Севастополе, по сравнению с другими городами, эту новость восприняли более спокойно. Новый прайс-лист в психоневрологическом и наркологическом диспансерах готовились ввести с пятницы. Но накануне своё мнение высказал президент страны. Слово “чушь” в его комментарии прозвучало как “стоп”. На следующий день Генеральная прокуратура сообщила об ошибках в расчётах Минздрава. В итоге вступление приказа в силу отложено до 1 июля следующего года.

«Принято решение, что наша севастопольская психиатрическая больница, на базе которой проводится данное медицинское освидетельствование, продолжает работу в прежнем режиме. Медицинский осмотр водителей врачом-психиатром-наркологом проводится без дополнительных методов исследования. Медицинский осмотр психиатра-нарколога был и остаётся 290 рублей с человека», – сообщил программе «Вести – Севастополь» Александр Пугачёв, заведующий организационно-методическим отделом Севастопольской психиатрической больницы.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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