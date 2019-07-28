Сторожевому кораблю «Сметливый», гордости Черноморского флота, исполнилось 50 лет

Сторожевой корабль “Сметливый” недавно отметил своё 50-летие. Строить “поющий фрегат” – как нередко его называют, начали ещё в 1966-ом году. За эти годы корабль прошёл модернизацию и сегодня, несмотря на возраст, по – прежнему остаётся гордостью Черноморского флота.

<!-- -->

Сами моряки говорят: “СмЕтливый” – с ударением на Е. Единственный действующий представитель своего проекта на всем военно-морском флоте, он строился для защиты других кораблей от субмарин и атак с воздуха. Справляется с этим и сейчас. В июле следил за эсминцем ВМС США “Карни”, который зашёл в Чёрное море для учебных манёвров с украинским флотом.

“Недавно в ходе контроля за учениями НАТО были высказаны претензии по деятельности корабля, который якобы нарушил международные морские законы, хотя на самом это деле было не так”, – говорит Олег Криворог, командир 30-ой дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Главная задача “Сметливого” – проецировать силу в дальней морской зоне, особенно в Средиземном море. В разные годы он вел слежение за авианосцами США “Форрестл” и “Нимиц”, чем очень нервировал корабли НАТО, вспоминает матрос самого первого экипажа “Сметливого”.

“Шли на сближение, были провокации американцев. Вертолётами и истребителями они пикировали на корабль. Но мы не боялись. Морально мы чувствовали себя хорошо, и нам командиры наши говорили, что у нас сила”, – рассказывает Анатолий Панчук, служивший на «Сметливом» с 1969 по 1971 годы.

А один раз морякам “Сметливого” пришлось проявить настоящую решительность, когда в их сторону направились египетские корабли, демонстрируя агрессивное поведение.

“С якоря снялись, встали в боевой порядок, шахты открыли, и они убежали”, – вспоминает Александр Андриец, старшина команды радиометристов-наблюдателей за воздушной обстановкой корабля “Сметливый”.

Сейчас “Сметливый” уже не большой противолодочный, а сторожевой корабль – он прошел перевооружение. Последний “поющий фрегат” отечественного флота, как называют “Сметливый” за характерный звук газовых турбин, в свои 50 даст фору многим. После модернизации он развивает скорость до 32 узлов – это около 60 километров в час, оставляя позади даже новейшие боевые корабли.

В праздник “Сметливый” начинает новый этап партнерских отношений по соглашению с Курской областью. Её делегация специально приехала в Севастополь на кануне дня ВМФ навестить подшефный корабль.

“Мы с командиром обговорили – планируется 40 призывников направлять ежегодно на корабль, – сообщил заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов. – Я являюсь как заместитель председателя призывной комиссии и буду за этим вопросом отслеживать, чтобы достойных ребят мы отобрали”.

Опыт на “Сметливом” приобретают быстро. В прошлом году несколько месяцев он находился в Средиземноморском походе и преодолел больше 18 тысяч морских миль. В составе сил постоянной готовности корабль остаётся и сейчас. Но своё 50-летие и день ВМФ “Сметливый” встречает в Севастопольской бухте в парадном строю рядом с флагманом Черноморского флота – гвардейским ракетным крейсером “Москва”.

Олег Смирнов, Александр Попов, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь