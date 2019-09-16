Строителей оштрафуют за срыв сроков ремонта дорог

К настоящему моменту подрядчики не успевают вовремя завершить работы на улицах: Капитанская, Меньшикова, Подгорная, Речная, Советская, Сумская и Умерова.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил и.о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорю Титову взять эти объекты под личный контроль.

«Если подрядчики выходили на эти торги с этими сроками, значит они понимали свою ответственность. Контракты подписаны, следовательно, за несоблюдение штрафные санкции будут наложены», – заявил Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь