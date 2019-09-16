К настоящему моменту подрядчики не успевают вовремя завершить работы на улицах: Капитанская, Меньшикова, Подгорная, Речная, Советская, Сумская и Умерова.
Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил и.о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорю Титову взять эти объекты под личный контроль.
«Если подрядчики выходили на эти торги с этими сроками, значит они понимали свою ответственность. Контракты подписаны, следовательно, за несоблюдение штрафные санкции будут наложены», – заявил Михаил Развожаев.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
В правительстве Севастополя обсудили реконструкцию улицы Большая Морская
Концепция реконструкции улицы Большая Морская, которая недавно была представлена, требует общественного обсуждения. Первая презентация общественному совету при департаменте городского хозяйства …
|
Подрядчиков, срывающих ремонт дорог в Севастополе, оштрафуют
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, после доклада и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, поручил руководителю ведомства Игорю Титову взять на личный …
|
Большие гастроли Свердловской музкомедии в Крыму
В Крыму проходят Большие гастроли Свердловской музкомедии. Артисты уже были на полуострове в 2014 году и оставили неизгладимый след в …
|
Начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции улицы Руднева
Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. “Улица напрашивается, чтобы там увеличили …
|
Строителей оштрафуют за срыв сроков ремонта дорог
К настоящему моменту подрядчики не успевают вовремя завершить работы на улицах: Капитанская, Меньшикова, Подгорная, Речная, Советская, Сумская и Умерова. Врио …