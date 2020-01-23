Строители начали разбирать старое здание спорткомплекса им. 200-летия Севастополя

В спорткомплексе имени 200-летия Севастополя начались работы по реконструкции. С подрядчиком заключен контракт на 1,6 млрд рублей.

Вести строительство будет крымская компания «Асгард», которая занималась реконструкцией стадиона «Таврия» в Симферополе, сообщил сегодня директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Он приехал на место удостовериться, что работы начались.

Реконструкция пройдет в три этапа, но проект есть пока лишь на первые два. Первый этап – это строительство универсального стадиона с теннисными кортами, волейбольными площадками, с трибуной на две тысячи мест и парковкой на 400 машин.

На втором этапе вместо старой чаши бассейна будет построен новый крытый бассейн длиной 50 метров с 10-метровой вышкой для прыжков в воду.

Третий этап реконструкции включает в себя строительство крытого бассейна для водного поло.

Также должен быть запроектирован крытый каток с искусственным льдом и физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения тренировочных занятий, в том числе для инвалидов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта primamedia.ru

Источник: Вести.Севастополь