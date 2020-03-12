Строители рассказали, когда замок «Ласточкино гнездо» откроют для посещения

В замке “Ласточкино гнездо”, одной из самых известных достопримечательностей Крыма, полным ходом идет реконструкция. Половина работ уже выполнена, говорят строители.

Многое еще предстоит. Один из самых сложных видов работ – укрепление скалы Авроры, на которой и был выстроен замок. Стоимость реставрации – около 80 млн рублей, ее проводят на деньги Федеральной целевой программы, сообщает телеканал “Крым 24”.

Строители уже укрепили основания двух помещений, сейчас они занимаются как внутренней, так и внешней отделкой здания и восстановлением архитектурных элементов фасада. Предстоит заменить окна, двери, кровлю и флюгеры на башнях. Также разработан проект новой подсветки замка. Это первая реконструкция памятника культуры с советских времен. При Украине в замке размещался дорогой ресторан, но его владельцы не вложили ни гривны в ремонт “Ласточкиного гнезда”.

Сейчас подойти к нему со стороны Гаспры нельзя: стройплощадка огорожена заборами, поэтому туристы могут любоваться замком только с моря.

Строители заверяют, что в сроки они уложатся, и уже в сентябре этого года объект будет сдан. Там планируется открыть зал камерной музыки и проводить концерты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь