Строители рассказали, когда замок «Ласточкино гнездо» откроют для посещения

12 марта 2020     16
Строители рассказали, когда замок «Ласточкино гнездо» откроют для посещения

В замке “Ласточкино гнездо”, одной из самых известных достопримечательностей Крыма, полным ходом идет реконструкция. Половина работ уже выполнена, говорят строители. 

Многое еще предстоит. Один из самых сложных видов работ – укрепление скалы Авроры, на которой и был выстроен замок. Стоимость реставрации – около 80 млн рублей, ее проводят на деньги Федеральной целевой программы, сообщает телеканал “Крым 24”

Строители уже укрепили основания двух помещений, сейчас они занимаются как внутренней, так и внешней отделкой здания и восстановлением архитектурных элементов фасада. Предстоит заменить окна, двери, кровлю и флюгеры на башнях. Также разработан проект новой подсветки замка. Это первая реконструкция памятника культуры с советских времен. При Украине в замке размещался дорогой ресторан, но его владельцы не вложили ни гривны в ремонт “Ласточкиного гнезда”. 

Сейчас подойти к нему со стороны Гаспры нельзя: стройплощадка огорожена заборами, поэтому туристы могут любоваться замком только с моря. 

Строители заверяют, что в сроки они уложатся, и уже в сентябре этого года объект будет сдан. Там планируется открыть зал камерной музыки и проводить концерты. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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