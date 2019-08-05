Строители срывают сроки сдачи детского сада в Орлином

5 августа 2019     20
Строители срывают сроки сдачи детского сада в Орлином

Подрядчиков, которые будут срывать сроки строительства объектов, надо  штрафовать. Такое поручение Департаменту капитального строительства дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он побывал в селе Орлином, где 2 августа должны были сдать новый детский  сад, а на стройке еще даже не приступили к отделочным работам. Штрафные санкции должны применяться за каждый день просрочки, подчеркнул Михаил Развожаев.

“Прошу вас выехать сегодня  в Орлиное, чтобы все подрядчики были. И как-то доходчиво им  объясните, что  каждый день они уменьшают сумму своей прибыли достаточно серьезно.  Если потом из-за этого объект не будет введен, это будет плачевно. Осталось три недели августа. Очевидно, что объект будет введен не 1 сентября. Там никто ничего не успеет, но чтобы к концу сентября он был введен в эксплуатацию”, – потребовал Развожаев.

Вести ФМ- Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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