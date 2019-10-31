Строительство Гераклейской рокады вызвало спор на слушаниях по бюджету

30 октября 2019     14
Строительство Гераклейской рокады вызвало спор на слушаниях по бюджету

Будут ли приватизированы городские предприятия, откажется ли город от проекта Гераклейской рокады и когда в Севастополе появится ливневая канализация? Эти вопросы сегодня обсуждали в Законодательном собрании на публичных слушаниях проекта бюджета на следующие три года. В 2020-м объем доходов составит 57 миллиардов рублей, расходов – 61 миллиард. Целей много: от глобальных до локальных. Вопросы по проекту могли задать все участники слушаний: это более 30 человек, а еще депутаты.

Почти половину объема расходов города в 2020 году – больше 30 миллиардов рублей – правительство предлагает направить на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Значительная часть главного финансового документа – средства федеральной целевой программы: почти 66 миллиардов на три года.

«Строительство учреждений здравоохранения – 13,4 млрд рублей. БСМП – 5,4 млрд, корпус онкодиспансера – 3,5 млрд, инфекционная больница – 1,9 млрд, психо-неврологический интернат – 1,5 млрд, поликлиника на Острякова – 1 млрд рублей», – перечислил объекты Владимир Штоп, директор департамента финансов г. Севастополя.

Всего в программу включены 162 объекта. Еще одна строка в бюджете – строительство и ремонт дорог. Участники публичных слушаний высказывают свои предложения.

– Продолжение строительства Гераклейской рокады: я думаю, что в 20 году надо закончить изыскания и приступить к проектированию. Там разные звучали мнения, но эта дорога необходима, – считает Александр Лившиц, президент Союза строителей г. Севастополя.

– Стоимость проектирования будет составлять более 500 млн рублей. На сегодняшний день на уровне руководства страны не принято окончательно решение о выделении соответствующих средств на реализацию объекта, – объяснил Лившицу и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя Евгений Исаков, – поэтому запроектировать и потратить огромное количество денег на проектирование с непонятным продолжением, наверное, это неправильно.

Но это не значит, что проект не будет реализован, добавляет вице-губернатор Денис Солодовников. Сейчас идет обсуждение в Минтрансе России. Прежде, чем проектировать, рокаду надо “вписать” в общую систему городских магистралей. Есть и еще один вариант – проектирование за счет частных вложений. Инвестиции могут помочь и в строительстве многоуровневых парковок, считают в региональном департаменте транспорта. Город же пока готов только приводить в порядок уже существующие стоянки. Приоритет отдают социально-значимым расходам, в том числе зарплатам бюджетников, социальным выплатам, пособиям и льготам, а еще – новым мерам поддержки: это и региональный материнский капитал, и помощь детям-инвалидам. Но в этой сфере есть проблемы.

– Какой объем расходов бюджета предусмотрен в 2020 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам, по сравнению с 19 годом?  И как в 2019 году осваивались средства, выделенные на эти же нужды? – спросил председатель Заксобрания Владимир Немцев.

– Средства были выделены, а приобрести квартиры по нормативу не сумели, потому что особенности есть: квартиры должны быть 33 кв м, и установили такую стоимость, по которой было мало предложений. Мы будем пересматривать стоимость за один квадратный метр, – объяснил Немцеву Денис Солодовников, заместитель губернатора г. Севастополя.

Однако пересмотр будет в рамках все тех же федеральных нормативов, поэтому купить квартиры для всех нуждающихся сирот, а это более 500 человек, не получится, рассказал Солодовников. Вопрос своевременной реализации планов, возникает и по остальным статьям расходов. Тему обсуждают и в Государственной Думе.

«Мы поручили правительству России разработать механизм, когда после принятия бюджета, в регионы деньги будут поступать не в июне-июле, а зачастую и в августе, а именно в феврале-январе», – сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик.

В бюджете города есть средства не только федеральные. В 2020 году почти 9 миллиардов поступят в городскую казну по соглашению с Москвой. Севастополь остается дотационным регионом, но с каждым годом самостоятельно зарабатывает больше, говорит Владимир Штоп. Плановая цифра на 2020-й – 16 миллиардов рублей.

«90% общего объема собственных доходов формируют налоговые поступления, наиболее значимыми из которых являются налог на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, а также специальные налоговые режимы и акцизы. По всем указанным доходным источникам в 2020 году и в плановом периоде ожидается увеличение поступлений», – доложил Штоп.

Наибольший прирост ожидают по акцизам для тихих и игристых вин: они с января подорожают – это решение принято на федеральном уровне. Бюджет 2019-го и следующих трех лет будет дефицитным. Год назад правительство предлагало покрывать его за счет приватизации ряда городских предприятий. Теперь этот план пересмотрят.

«Продавать их сейчас в том виде, в котором есть – это недополучить деньги в бюджет. У нас предусматривается сейчас целый комплекс мероприятий, связанный с оздоровлением этих предприятий, то есть с их капитализацией для того, чтобы понимать, по какой максимальной цене мы такие предприятия можем продать», – сказал Солодовников.

Проект трехлетнего бюджета проанализировала и контрольно-счетная палата. Из плюсов: в документе стало в 2 раза меньше необоснованных расходов. Но все же они есть. Замечания предстоит устранить. Изменения ожидаются и в объемах расходов: это и дополнительные средства на льготные лекарства (сейчас есть деньги только на первый квартал 2020-го), и финансирование комплексной реконструкции системы городской канализации, в том числе и ливневой. Рассмотрят в правительстве и все предложения, высказанные на публичных слушаниях. Затем дополненный документ Законодательное собрание рассмотрит уже в рамках чтений.

Вероника Андреева, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь

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