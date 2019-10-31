Строительство Гераклейской рокады вызвало спор на слушаниях по бюджету

Будут ли приватизированы городские предприятия, откажется ли город от проекта Гераклейской рокады и когда в Севастополе появится ливневая канализация? Эти вопросы сегодня обсуждали в Законодательном собрании на публичных слушаниях проекта бюджета на следующие три года. В 2020-м объем доходов составит 57 миллиардов рублей, расходов – 61 миллиард. Целей много: от глобальных до локальных. Вопросы по проекту могли задать все участники слушаний: это более 30 человек, а еще депутаты.

Почти половину объема расходов города в 2020 году – больше 30 миллиардов рублей – правительство предлагает направить на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Значительная часть главного финансового документа – средства федеральной целевой программы: почти 66 миллиардов на три года.

«Строительство учреждений здравоохранения – 13,4 млрд рублей. БСМП – 5,4 млрд, корпус онкодиспансера – 3,5 млрд, инфекционная больница – 1,9 млрд, психо-неврологический интернат – 1,5 млрд, поликлиника на Острякова – 1 млрд рублей», – перечислил объекты Владимир Штоп, директор департамента финансов г. Севастополя.

Всего в программу включены 162 объекта. Еще одна строка в бюджете – строительство и ремонт дорог. Участники публичных слушаний высказывают свои предложения.

– Продолжение строительства Гераклейской рокады: я думаю, что в 20 году надо закончить изыскания и приступить к проектированию. Там разные звучали мнения, но эта дорога необходима, – считает Александр Лившиц, президент Союза строителей г. Севастополя. – Стоимость проектирования будет составлять более 500 млн рублей. На сегодняшний день на уровне руководства страны не принято окончательно решение о выделении соответствующих средств на реализацию объекта, – объяснил Лившицу и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя Евгений Исаков, – поэтому запроектировать и потратить огромное количество денег на проектирование с непонятным продолжением, наверное, это неправильно.

Но это не значит, что проект не будет реализован, добавляет вице-губернатор Денис Солодовников. Сейчас идет обсуждение в Минтрансе России. Прежде, чем проектировать, рокаду надо “вписать” в общую систему городских магистралей. Есть и еще один вариант – проектирование за счет частных вложений. Инвестиции могут помочь и в строительстве многоуровневых парковок, считают в региональном департаменте транспорта. Город же пока готов только приводить в порядок уже существующие стоянки. Приоритет отдают социально-значимым расходам, в том числе зарплатам бюджетников, социальным выплатам, пособиям и льготам, а еще – новым мерам поддержки: это и региональный материнский капитал, и помощь детям-инвалидам. Но в этой сфере есть проблемы.

– Какой объем расходов бюджета предусмотрен в 2020 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам, по сравнению с 19 годом? И как в 2019 году осваивались средства, выделенные на эти же нужды? – спросил председатель Заксобрания Владимир Немцев. – Средства были выделены, а приобрести квартиры по нормативу не сумели, потому что особенности есть: квартиры должны быть 33 кв м, и установили такую стоимость, по которой было мало предложений. Мы будем пересматривать стоимость за один квадратный метр, – объяснил Немцеву Денис Солодовников, заместитель губернатора г. Севастополя.

Однако пересмотр будет в рамках все тех же федеральных нормативов, поэтому купить квартиры для всех нуждающихся сирот, а это более 500 человек, не получится, рассказал Солодовников. Вопрос своевременной реализации планов, возникает и по остальным статьям расходов. Тему обсуждают и в Государственной Думе.

«Мы поручили правительству России разработать механизм, когда после принятия бюджета, в регионы деньги будут поступать не в июне-июле, а зачастую и в августе, а именно в феврале-январе», – сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик.

В бюджете города есть средства не только федеральные. В 2020 году почти 9 миллиардов поступят в городскую казну по соглашению с Москвой. Севастополь остается дотационным регионом, но с каждым годом самостоятельно зарабатывает больше, говорит Владимир Штоп. Плановая цифра на 2020-й – 16 миллиардов рублей.

«90% общего объема собственных доходов формируют налоговые поступления, наиболее значимыми из которых являются налог на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, а также специальные налоговые режимы и акцизы. По всем указанным доходным источникам в 2020 году и в плановом периоде ожидается увеличение поступлений», – доложил Штоп.

Наибольший прирост ожидают по акцизам для тихих и игристых вин: они с января подорожают – это решение принято на федеральном уровне. Бюджет 2019-го и следующих трех лет будет дефицитным. Год назад правительство предлагало покрывать его за счет приватизации ряда городских предприятий. Теперь этот план пересмотрят.

«Продавать их сейчас в том виде, в котором есть – это недополучить деньги в бюджет. У нас предусматривается сейчас целый комплекс мероприятий, связанный с оздоровлением этих предприятий, то есть с их капитализацией для того, чтобы понимать, по какой максимальной цене мы такие предприятия можем продать», – сказал Солодовников.

Проект трехлетнего бюджета проанализировала и контрольно-счетная палата. Из плюсов: в документе стало в 2 раза меньше необоснованных расходов. Но все же они есть. Замечания предстоит устранить. Изменения ожидаются и в объемах расходов: это и дополнительные средства на льготные лекарства (сейчас есть деньги только на первый квартал 2020-го), и финансирование комплексной реконструкции системы городской канализации, в том числе и ливневой. Рассмотрят в правительстве и все предложения, высказанные на публичных слушаниях. Затем дополненный документ Законодательное собрание рассмотрит уже в рамках чтений.

Вероника Андреева, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь