Строительство дайвинг-центра в Приморском грозит обвалом соседних зданий

Жители поселка Приморский под Феодосией подняли тревогу, увидев, что на берегу началось строительство неизвестного объекта. В паспорте было написано «дайвинг-центр», но люди боятся, что это будет очередная гостиница со своей территорией, и доступ к морю местным жителям закроют.

Как сообщают «Вести-Крым», дальнейшее проведение работ грозит еще и оползневым обвалом близлежащих зданий. Сейчас строительство приостановлено, рассказали в администрации Феодосии. Там нужно возводить противооползневую стену. И работы, которые идут в эти дни, связаны уже не с центром дайвинга, а с сооружением такой стенки. Действиям строителей и проектировщиков, которые вызвали оползень, будет дана правовая оценка.

«Сейчас выявлены факты, которые я не хочу пока несвоевременно доносить до общественности, которые позволяют нам принять действенные меры вплоть до уголовного дела, – сообщил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь