Строительство Инженерной школы завершат к июню

В новой школе на проспекте Античный сейчас ведутся работы по отделке, организации инженерных сетей и благоустройству территории.

«Строительная готовность объекта превышает 85%. Ведутся отделочные и фасадные работы, подготовили помещения под покраску», – рассказал первый замдиректора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.

По его словам, сдать школу в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года. Учебное заведение рассчитано на 600 мест или 24 класса.

Сейчас в Севастополе идёт строительство трёх школ: в бухте Казачья, в микрорайоне Шевченко и на проспекте Октябрьской Революции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь