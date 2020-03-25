Строительство Инженерной школы завершат к июню

25 марта 2020     19
Строительство Инженерной школы завершат к июню

В новой школе на проспекте Античный сейчас ведутся работы по отделке, организации инженерных сетей и благоустройству территории.

«Строительная готовность объекта превышает 85%. Ведутся отделочные и фасадные работы, подготовили помещения под покраску», – рассказал первый замдиректора департамента капитального строительства Севастополя Игорь Ахмедов.

По его словам, сдать школу в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года. Учебное заведение рассчитано на 600 мест или 24 класса.

Сейчас в Севастополе идёт строительство трёх школ: в бухте Казачья, в микрорайоне Шевченко и на проспекте Октябрьской Революции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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