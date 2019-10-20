Строительство и ремонт дорог в Крыму ускорят

Отставание от плановых сроков работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет ликвидировано к 1 декабря 2019 года.

Погода в регионе позволит дорожникам нарастить темпы работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Крыма Сергея Карпова.

«Смещение на два с половиной месяца произошло. <…> Мы выйдем на конец года с достижением тех показателей, которые от нас требуются. На 1 декабря мы должны сдать все работы, которые в рамках БКАД выполняются», – уточнил министр.

По его словам, сроки сдвинулись из-за того, что многие дороги, включенные в национальный проект, не были оформлены в соответствии с российским законодательством, и муниципалитетам необходимо было взять их на баланс.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев выразил недовольство тем, что работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Крыму выполнены менее чем наполовину от запланированного объёма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь