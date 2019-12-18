Строительство Крымского моста официально завершено

С февраля 2016 года Ростехнадзор контролировал строительство железнодорожной части перехода через Керченский пролив. В нынешнем декабре были проведены последние проверки и выдано Заключение о соответствии компании-заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Документ подтверждает, что объект построен и соответствует проектной документации.

МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки В канун новогодних праздников сотрудники МЧС провели внеплановые проверки севастопольских учреждений культуры и досуга. 18 декабря сотрудниками Управления надзорной деятельности …



Строительство Крымского моста официально завершено Полную технологическую готовность железнодорожной части подтвердил сегодня Ростехнадзор. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, говорится на сайте ведомства. С …



На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки 17:39 На пропускном пункте Вяртсиля прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу …



Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России Встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть «затишье» по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно …

