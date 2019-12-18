Строительство Крымского моста официально завершено

Полную технологическую готовность железнодорожной части подтвердил сегодня Ростехнадзор.
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, говорится на сайте ведомства.
С февраля 2016 года Ростехнадзор контролировал строительство железнодорожной части перехода через Керченский пролив. В нынешнем декабре были проведены последние проверки и выдано Заключение о соответствии компании-заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Документ подтверждает, что объект построен и соответствует проектной документации.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь