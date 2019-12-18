Строительство Крымского моста официально завершено

18 декабря 2019     13
Строительство Крымского моста официально завершено

Полную технологическую готовность железнодорожной части подтвердил сегодня Ростехнадзор.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, говорится на сайте ведомства.

С февраля 2016 года Ростехнадзор контролировал строительство железнодорожной части перехода через Керченский пролив. В нынешнем декабре были проведены последние проверки и выдано Заключение о соответствии компании-заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Документ подтверждает, что объект построен и соответствует проектной документации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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